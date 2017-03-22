Против бывшего губернатора Белых возбудили еще одно дело

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено новое обвинение во взяточничестве. Об этом в среду, 22 марта, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении Белых меры пресечения.

По словам судьи, дело было возбуждено еще 9 марта, а обвинения предъявлены 17 числа. Расследование ведется по части 6 статьи 290 УК РФ. Отмечается, что новое дело было соединено с первым о взятке. Вину по обоим эпизодам сам Белых не признает, передает «Интерфакс».

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Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов со своей стороны утверждает, что о «якобы новом эпизоде было известно еще в сентябре 2016 года». «Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда подходит срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод», — заявил он.

«Интерфакс» отмечает, что на заседание суда Белых явился, опираясь на трость. В конце января он был переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу «Матросской тишины» из-за плохого самочувствия.

21 декабря 2016 года Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора на три месяца — до 24 марта 2017 года.

Белых был задержан в июне прошлого года в одном из московских ресторанов при получении 150 тысяч евро. По версии следствия, это последняя часть всей взятки, сумма которой составила 400 тысяч евро. В июле президент России Владимир Путин снял чиновника с должности губернатора Кировской области.