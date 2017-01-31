Белых переведут из «Лефортово» в «Матросскую тишину» из-за ноги

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого во взяточничестве, этапируют из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину» из-за проблем со здоровьем. Об этом во вторник, 31 января, сообщила РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Медицинская комиссия признала у Белых наличие некоторых хронических заболеваний. Его этапируют в больницу "Матросской тишины", куда приедут гражданские медики», — заявила она.

Меркачева отметила, что ФСИН уже запросила департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра Белых и выбора метода лечения. Она рассказала, что у него «серьезные проблемы с ногой и он боится, что останется инвалидом».

Адвокат Андрей Грохотов подтвердил ухудшающееся состояние здоровья своего подзащитного. «У него много жалоб на состояние здоровья, которое ежедневно ухудшается», — сказал он.

Материалы по теме Вятки гладки Есть ли политика в деле Никиты Белых

Защитник сообщил о жалобах Белых на сильные боли в левой ноге еще 23 января. «По его ощущениям, отнимается левая нога. Его беспокоят сильные боли», — добавил Грохотов. Он уточнил, что диагноз в условиях медицинской части СИЗО «Лефортово» заключенному поставить не могут, в связи с чем он не получает лечение. По словам адвоката, бывший губернатор также страдает диабетом.

21 декабря 2016 года Басманный суд Москвы продлил арест Белых на три месяца — до 24 марта 2017 года.

В июле 2016 года президент Владимир Путин снял его с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. 24 июня 2016 года чиновника задержали при получении 150 тысяч евро и бутылки вина в столичном ресторане. По версии следствия, всего Белых получил 400 тысяч евро в качестве взятки.