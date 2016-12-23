Адвокат рассказал о препятствиях женитьбе Белых в СИЗО

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов заявил, что следствие препятствует в регистрации брака заключенного. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«На многочисленные просьбы Екатерины [Екатерины Рейферт, невесты Белых] звучали разнообразные и странные ответы. Следствие находит любые способы отказать и затянуть этот процесс», — сказал Грохотов на пресс-конференции в НСН.

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По словам адвоката, за время пребывания в СИЗО Белых поправился на 20 килограммов. «Мы говорим и знаем, что имеются признаки эндокринного нарушения, диабет. Порядка 30 обращений за медицинской помощью к врачам СИЗО», — приводит его слова РИА Новости. Грохотов добавил, что бывший губернатор Кировской области не ходит на прогулки и большую часть времени лежит.

Юрист также рассказал, что защита обжаловала решение о продлении ареста Белых и настаивает на его переводе под домашний арест. 21 декабря Басманный суд Москвы продлил его арест на три месяца — до 24 марта 2017 года.

В октябре сообщалось, что дата женитьбы бывшего губернатора Кировской области уже назначена. Впервые о намерении Белых вступить в брак с 30-летней Катрин Рейферт стало известно в августе. Ранее бывший губернатор был женат на Элле Белых, родившей ему троих детей.

24 июня Белых задержали при получении взятки в 400 тысяч евро в одном из московских ресторанов. 28 июля президент России Владимир Путин снял его с поста за утрату доверия. По решению суда бывший губернатор до конца декабря останется под стражей.