Адвокат заявил о неспособности Белых ходить из-за боли в ноге

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся в московском СИЗО «Лефортово», не может нормально ходить из-за боли в левой ноге. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил Национальной службе новостей (НСН) его адвокат Андрей Грохотов.

По словам защитника, состояние Белых ухудшается. «По его ощущениям, отнимается левая нога. Его беспокоят сильные боли. Диагноз в условиях медицинской части изолятора ему поставить не могут. Как следствие, не могут назначить адекватное лечение», — добавил Грохотов.

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В декабре адвокат сообщил, что его подзащитный страдает диабетом.

21 декабря Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора на три месяца — до 24 марта 2017 года.

В июле президент Владимир Путин снял Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. 24 июня чиновника задержали при получении взятки в 400 тысяч евро в столичном ресторане.