Роналду пригласил на свадьбу Нурмагомедова и Макгрегора

Криштиану Роналду пригласил на свадьбу бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Португальский футболист Криштиану Роналду пригласил на свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Об этом сообщает MMAWeekly.

Помимо двух известных бойцов, мероприятие посетят музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Свадьба Роналду и Родригес состоится 8 августа на острове Мадейра, в родном городе футболиста Фуншале. Пара обручится в городском соборе. Вечеринка состоится в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

Ранее невеста спортсмена опубликовала кадр из личного джета, на котором они отправлялись на Майорку, чтобы отдохнуть на яхте. На размещенном в социальной сети снимке пара похвасталась кольцами с огромными бриллиантами.