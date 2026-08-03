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15:09, 3 августа 2026 (обновлено: 15:12, 3 августа 2026)Спорт

Роналду пригласил на свадьбу Нурмагомедова и Макгрегора

Криштиану Роналду пригласил на свадьбу бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing via Getty Images

Португальский футболист Криштиану Роналду пригласил на свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Об этом сообщает MMAWeekly.

Помимо двух известных бойцов, мероприятие посетят музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Свадьба Роналду и Родригес состоится 8 августа на острове Мадейра, в родном городе футболиста Фуншале. Пара обручится в городском соборе. Вечеринка состоится в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

Ранее невеста спортсмена опубликовала кадр из личного джета, на котором они отправлялись на Майорку, чтобы отдохнуть на яхте. На размещенном в социальной сети снимке пара похвасталась кольцами с огромными бриллиантами.

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