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18:19, 31 июля 2026Ценности

Роналду с невестой похвастались кольцами с огромными бриллиантами

Роналду с невестой Джорджиной Родригес похвастались кольцами с огромными бриллиантами
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @georginagio

Испанская модель и блогерша Джорджина Родригес показала роскошный образ жизни на совместных фото с женихом, португальским футболистом Криштиану Роналду. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Невеста спортсмена опубликовала кадр из личного джета, на котором они отправлялись на Майорку, чтобы отдохнуть на яхте. На размещенном снимке пара похвасталась кольцами с огромными бриллиантами. Кроме того, на заднем плане видна сумка модели Birkin люксового бренда Hermes.

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Ранее в июле стало известно, что Родригес стала дизайнером и открыла собственный бренд.

Роналду сделал предложение руки и сердца Родригес в августе прошлого года. Помимо кольца с бриллиантом весом минимум 25 карат, футболист подарил избраннице часы люксового бренда Patek Philippe за 60 тысяч долларов и автомобиль Porsche Taycan.

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