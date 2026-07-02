Невеста Роналду стала дизайнером и открыла свой бренд

WWD: Невеста Роналду открыла бренд одежды для полетов первым классом

Невеста футболиста Криштиану Роналду, испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес стала дизайнером и открыла свой бренд. Материал публикует WWD.

32-летняя избранница знаменитого спортсмена запустила марку Mimoa, которая будет продавать одежду для полетов первым классом. Ассортимент будет состоять из 91 модели разноцветных спортивных топов, легинсов и штанов со средней стоимостью по 100 долларов (7,7 тысячи рублей) за изделие.

«Mimoa родился из чего-то личного. Я хотела создать спортивную одежду, которая будет соответствовать жизни женщины — каждому ее моменту, темпу дня и любому типу ее фигуры», — поделилась Родригес.

В январе Сидни Суини запустила бренд нижнего белья. Звезда сериала «Эйфория» и фильма «Горничная» прорекламировала кружевные модели трусов, корсетов и другие предметы гардероба.

