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16:40, 2 июля 2026Ценности

Невеста Роналду стала дизайнером и открыла свой бренд

WWD: Невеста Роналду открыла бренд одежды для полетов первым классом
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Невеста футболиста Криштиану Роналду, испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес стала дизайнером и открыла свой бренд. Материал публикует WWD.

32-летняя избранница знаменитого спортсмена запустила марку Mimoa, которая будет продавать одежду для полетов первым классом. Ассортимент будет состоять из 91 модели разноцветных спортивных топов, легинсов и штанов со средней стоимостью по 100 долларов (7,7 тысячи рублей) за изделие.

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«Mimoa родился из чего-то личного. Я хотела создать спортивную одежду, которая будет соответствовать жизни женщины — каждому ее моменту, темпу дня и любому типу ее фигуры», — поделилась Родригес.

В январе Сидни Суини запустила бренд нижнего белья. Звезда сериала «Эйфория» и фильма «Горничная» прорекламировала кружевные модели трусов, корсетов и другие предметы гардероба.

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