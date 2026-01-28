Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:03, 28 января 2026Ценности

Сидни Суини снялась в рекламе нижнего белья для собственного бренда

Актриса Сидни Суини снялась в рекламе нижнего белья для собственного бренда Syrn
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном образах для собственного бренда нижнего белья Syrn. Фото появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» и фильма «Горничная» предстала на размещенных кадрах в белых трусах и кружевном корсете, который был оформлен соединяющим лямки бантом и подвязками для чулок. На других снимках Сидни показала фигуру в полупрозрачном кружевном боди и чулках.

Кроме того, знаменитость примерила белую облегающую майку и трусы, на поясе которых было нанесено название марки.

Ранее Суини привлекла внимание полиции. Актриса заявила о запуске собственной марки, развесив бюстгальтеры на памятном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе. У знаменитости было разрешение на съемку, однако по закону прикасаться к легендарным буквам, а также использовать их в коммерческих целях без отдельного согласия Торговой палаты Голливуда запрещено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    УАЗ раскрыл сроки запуска нового внедорожника для России

    Готовивший поджог здания Минобороны российский подросток получил срок

    Названо самое неожиданное решение Трампа за первый год президентства

    Сотни россиян застряли в самолете в аэропорту Москвы из-за мощного снежного циклона

    В российском регионе обнаружена придумавшая собственное похищение школьница

    Россиянин спустил сына по веревке с балкона на седьмом этаже и попал на видео

    Мужчина расправился с заложницей в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok