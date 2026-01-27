Сидни Суини привлекла внимание полиции из-за бюстгальтеров

Сидни Суини привлекла внимание полиции из-за белья ее бренда на знаке Hollywood

Американская актриса Сидни Суини привлекла внимание полиции новым промо ее бренда нижнего белья Syrn. Подробности публикует TMZ.

Знаменитость заявила о запуске собственной марки, развесив бюстгальтеры на памятном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе. В ролике телезвезда с командой поднялись на холм ночью и разместили разные модели белья на легендарных буквах. После съемок реквизит убрали со знака, но некоторые бюстгальтеры так и остались на сооружении.

Известно, что у Суини было разрешение на съемку, однако по закону прикасаться к буквам, а также использовать их в коммерческих целях без отдельного согласия Торговой палатой Голливуда запрещено. В связи с этим, по мнению журналистов, у актрисы могут начаться разбирательства с правоохранителями.

В ноябре 2025 года Суини обвинили в расизме из-за рекламы с ее «хорошими генами».