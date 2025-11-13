Сидни Суини обвинили в расизме из-за рекламы с ее «хорошими генами». Реакция звезды на хейт превратилась в мем

Сидни Суини отказалась признавать ответственность за скандал с рекламой джинсов

Любимица молодежи Сидни Суини, которую обвинили в расизме из-за рекламы джинсов бренда American Eagle, вновь угодила в скандал. В сети завирусился момент из интервью актрисы, в котором она отказалась извиняться за неуместную игру слов, в которой усмотрели намек на превосходство белой расы. А кадры с ее презрительным выражением лица разлетелись на мемы. Несмотря на шумиху, телезвезда продолжает хранить молчание, ограничиваясь размытыми комментариями на тему публичного порицания. С чего началась волна отмены и как это повлияло на карьеру звезды «Эйфории» — разбиралась «Лента.ру».

Светлокожая блондинка и ее «отличные гены»: с чего все началось

Череда скандалов с участием актрисы тянется с лета 2025 года. В августе бренд American Eagle разместил видео, в котором фигурировал плакат с изображением 28-летней актрисы с надписью Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). После того как в кадре появилась сама актриса, слоган сменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»).

Реклама бренда American Eagle с участием Сидни Суини Кадр: American Eagle

Многие зрители возмутились рекламой, поскольку увидели в игре слов отсылку к евгенике — псевдонаучной теории о «чистоте белой расы», которая активно продвигалась в нацистской Германии и ранней Америке XX века. «Эта рекламная кампания с Сидни — это современная нацистская пропаганда», «Кто-то из вашего коллектива явно вдохновлялся Германией 40-х годов», «Как это видео еще не удалили?», «Трудно поверить в то, что эту рекламу сняли в 2025 году», «Чтобы вы знали — у всех людей на планете отличные гены», — писали пользователи в соцсетях.

Вирусный ролик разозлил и некоторых знаменитостей. Рэперша Doja Cat высмеяла Суини в своем TikTok-аккаунте: она сняла видео, в котором повторила ее фразы с южным акцентом, присущим жителям штатов Алабама, Джорджия и Теннесси. А телезвезда Габби Уинди обратила внимание, что авторы рекламы сделали акцент только на внешности актрисы, а не на ее личности.

На фоне критики руководство American Eagle наконец отреагировало на претензии. Но не так, как ожидала возмущенная публика. Представители компании заявили, что в рекламе говорится о джинсах для всех людей, а не только белых.

Фраза «у Сидни Суини отличные джинсы» всегда была и остается про джинсы. Про ее джинсы. Про ее историю. Мы продолжим восхищаться тем, как каждый носит джинсы American Eagle с уверенностью, по-своему. Отличные джинсы подходят всем представители бренда American Eagle

Актриса, в свою очередь, никак не комментировала скандал, и даже успела вновь вызвать недовольство публики. Инфлюэнсер снялась в рекламе британского производителя одежды и обуви Jimmy Choo, примерив на себя образ балерины. По мнению покупателей, таким образом бренд попросту высмеял девушек, которые посвятили этой тяжелой танцевальной профессии всю жизнь.

После очередного витка скандала Сидни Суини стала мемом

«Джинсовый скандал» получил неожиданное продолжение осенью после выхода интервью Суини для журнала GQ. Редакторы два раза пытались спровоцировать актрису высказаться о работе с American Eagle, но она уходила от ответа. В печатной версии интервью знаменитость призналась, что ее очень удивила реакция публики. «Я снялась в рекламе джинсов. Реакция, конечно, была неожиданной, но я обожаю джинсы. Я буквально каждый день в джинсах и футболке», — отметила она.

А в видеоинтервью попал момент, когда журналистка Кэтрин Стоффел напомнила звезде о скандале и намекнула на то, что людям, имеющим белую кожу, не стоит шутить о расовой дискриминации. Тогда Актриса надменно посмотрела на нее и объяснила, что выскажет свое мнение только тогда, когда захочет это сделать.

Думаю, что когда я захочу поговорить о какой-то конкретной проблеме, люди об этом услышат Сидни Суини актриса

Этот момент из интервью молниеносно разлетелся на мемы. Некоторые юзеры объяснили ее пренебрежительный ответ на вопрос журналистки усталостью от скандала, а другие почувствовали себя оскорбленными.

Реакция Сидни Суини на вопрос журналистки GQ Кэтрин Стоффел стала мемом в сети Скриншот: @jondelarroz

Кроме того, взгляд актрисы напомнил пользователям о тренде под названием Gen Z stare («Взгляд зумеров»), описывающий безразличный взгляд молодого человека при общении с собеседником. Стоффел, в свою очередь, стала олицетворением тренда Millennial Smirk («Ухмылки миллениала»).

Сидни Суини поддержали Дональд Трамп и Шэрон Стоун

Реклама American Eagle вызвала споры не только среди пользователей интернета и звезд — даже политики не остались в стороне. Президент США Дональд Трамп поддержал Суини, поскольку узнал от журналистов, что в июне 2024 года она зарегистрировалась в Республиканской партии Флориды в округе Монро.

О, теперь мне нравится ее реклама. Вы удивитесь, узнав, сколько здесь республиканцев. Этого я, конечно, не знал, но рад, что вы мне об этом рассказали. Если Сидни Суини зарегистрированная республиканка, я думаю, ее реклама фантастическая Дональд Трамп президент США

Президент США Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

К высказыванию Трампа присоединилась его администрация. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил демократов в разжигании ненависти.

А что произошло? Обычная американская красавица снялась в обычной рекламе джинсов, так? А вы, ребята, так ничему и не научились после выборов в ноябре 2024 года? На самом деле я думал, что один из уроков, который демократы могут извлечь, — это то, что надо быть менее безумными. А они, очевидно, сделали для себя вывод, что надо называть людей нацистами за то, что они считают Сидни Суини красивой Джей Ди Вэнс вице-президент США

Позже на защиту девушки встала актриса Шэрон Стоун. По ее мнению, большую роль в скандале сыграла сексуальность коллеги.

Голливудская актриса Шэрон Стоун Фото: Paul Smith / Features Flas / IMAGO / Globallookpress.com

«Ничего страшного в том, чтобы пользоваться тем, что дала нам мать. Это действительно здорово. Знаете, быть горячей — это трудно, и, думаю, мы все это понимаем. И это действительно нормально — использовать каждую частичку своей сексуальности здесь и сейчас», — подчеркивала звезда «Основного инстинкта».

Тем временем Суини продолжает хранить молчание, но скандалы все же не прошли для нее бесследно. Фильм «Кристи» с ее участием попал в топ самых неудачных релизов широкого проката — многие винят в этом испорченную репутацию актрисы.