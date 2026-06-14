Сборная Катара вырвала ничью у Швейцарии на старте чемпионата мира

Сборная Швейцария сыграла вничью с Катаром в матче первого тура чемпионата мира-2026

Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Катара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ливайс Стэдиум» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 17-й минуте забил нападающий европейской команды Бреэль Эмболо, реализовавший пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте вырвал ничью для Катара защитник Буалем Хухи.

Таким образом, в турнирной таблице группы В все четыре команды набрали по очку. Сборные Боснии и Герцеговины и Канады сыграли вничью 12 июня.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

