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00:03, 13 июня 2026Спорт

Сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной на старте чемпионата мира

Сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в матче первого тура ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с национальной командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 12 июня в Торонто и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 21-й минуте забил полузащитник боснийцев Йово Лукич. На 78-й минуте счет сравнял нападающий Кайл Ларин.

Сборные Боснии и Герцеговины и Канады набрали по одному очку в группе В. 13 июня стартовый матч турнира проведут оставшиеся команды группы — Катар и Швейцария. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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