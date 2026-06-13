Часть Запорожской области оказалась обесточена

Балицкий: Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки украинских БПЛА

В результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на части территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений. Фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО», — написал он.

Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (АЭС). В результате были повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Две машины оказались полностью уничтожены огнем.