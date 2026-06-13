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16:15, 13 июня 2026Бывший СССР

ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС, повреждены автомобили и остекление
Майя Назарова

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (АЭС). В результате были повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Об этом сообщили в канале ЗАЭС в «Максе».

Две машины оказались полностью уничтожены огнем. Высокая угроза повторных атак ВСУ сохраняется.

Безопасность эксплуатации ЗАЭС обеспечена, системы функционируют в нормальном режиме, радиационный фон в пределах естественных значений, разъяснили на станции.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что украинские военные пытаются отвлечь внимание от провалов на фронте, атакуя ЗАЭС.

5 июня ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих.

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