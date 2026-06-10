Балицкий: ВСУ пытаются отвлечь внимание от провалов на фронте, атакуя ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь отвлечь внимание от провалов на фронте, атакуют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Цели ударов объяснил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Когда надо скрыть их (ВСУ) поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности», — объяснил Балицкий.

5 июня ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Ульянов заявил, что МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий прекращения огня близ ЗАЭС.