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05:50, 10 июня 2026Бывший СССР

Цели ударов ВСУ по ЗАЭС объяснили

Балицкий: ВСУ пытаются отвлечь внимание от провалов на фронте, атакуя ЗАЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь отвлечь внимание от провалов на фронте, атакуют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Цели ударов объяснил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Когда надо скрыть их (ВСУ) поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности», — объяснил Балицкий.

5 июня ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Ульянов заявил, что МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий прекращения огня близ ЗАЭС.

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