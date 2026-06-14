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23:37, 13 июня 2026Из жизни

Кот сорвал финал спектакля «Ромео и Джульетты» и стал звездой

В Турции кот вышел на сцену во время показа «Ромео и Джульетты» и забрал все внимание
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Во время показа спектакля «Ромео и Джульетта» театра «Имперский Русский балет» в Турции на сцену вышел рыжий кот. Он появился там во время финала и забрал все внимание зрителей, рассказала в беседе с РИА Новости прима-балерина Лариса Корсакова, сыгравшая Джульетту.

Корсакова пояснила, что в Турции коты могут свободно перемещаться, где захотят, поэтому животное и оказалось на сцене. По словам балерины, внимание зрителей сразу переключилось на кота, а из зала послышался смех. В момент, когда Ромео умирал, раздались аплодисменты.

«Это была самая трагическая часть спектакля. Справиться с такой нестандартной ситуацией удалось благодаря профессионализму. Профессиональный артист умеет совладать со своими эмоциями», — поделилась Корсакова.

Она добавила, что ситуация ее не расстроила, а была воспринята как добрый знак. «Я рада, значит, кот благословил наш спектакль», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, что главный кот Великобритании Ларри сбежал перед прибытием президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит.

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