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23:54, 13 июня 2026Мир

Стало известно об огромных доходах западных магнатов на Украине

Силовики заявили, что западные магнаты получают сверхдоходы от боевых действий на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что западные военные компании получают огромную прибыль на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

По словам источника, это объясняет возможную финансовую заинтересованность ряда европейских и североамериканских политиков, связанных с оборонными компаниями, в продолжении боевых действий. Согласно его расчетам, стоимость одного снаряда может достигать примерно 6 тысяч евро.

Он также отметил, что, по оценке председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, в начале конфликта на Украине стоимость одного 155-мм артиллерийского снаряда составляла примерно 2 тысячи евро.

«Что же касается 152-мм боеприпасов еще советского производства, то их стоимость, по усредненным данным, не превышает тысячи долларов», — пояснил источник.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал прогноз, что после окончания боевых действий Украина столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег». Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, подчеркнул он.

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