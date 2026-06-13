Силовики заявили, что западные магнаты получают сверхдоходы от боевых действий на Украине

В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что западные военные компании получают огромную прибыль на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

По словам источника, это объясняет возможную финансовую заинтересованность ряда европейских и североамериканских политиков, связанных с оборонными компаниями, в продолжении боевых действий. Согласно его расчетам, стоимость одного снаряда может достигать примерно 6 тысяч евро.

Он также отметил, что, по оценке председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, в начале конфликта на Украине стоимость одного 155-мм артиллерийского снаряда составляла примерно 2 тысячи евро.

«Что же касается 152-мм боеприпасов еще советского производства, то их стоимость, по усредненным данным, не превышает тысячи долларов», — пояснил источник.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал прогноз, что после окончания боевых действий Украина столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег». Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, подчеркнул он.