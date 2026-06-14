Зеленский оценил возможность Европы противостоять России без Украины

Зеленский: Европе будет сложно противостоять вызовам со стороны России без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем в Telegram-канале, что его страна является важной составляющей безопасности Европы.

«Сейчас российские базы строятся вблизи Европы даже там, где в советское время военных баз не было, — это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией. По мнению Зеленского, страны ЕС не могут быть посредниками, поскольку им пришлось бы занять нейтральную позицию, в том числе при принятии решений об антироссийских ограничениях.