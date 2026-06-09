Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Зеленский: Европа должна участвовать в переговорах с Россией

Европа должна участвовать в переговорах с Россией. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на саммите «Северо-Балтийской восьмерки», выступление транслировалось на официальном YouTube-канале его офиса.

«Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне», — высказался он.

По мнению Зеленского, страны ЕС не могут быть посредниками, поскольку им пришлось бы занять нейтральную позицию, в том числе при принятии решений об антироссийских ограничениях.

При этом ранее Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет. Он отметил, что они выйдут на то количество, которое позволит им отвечать в полной мере.

До этого Зеленский заявил, что получил ответ лидера США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, но не может раскрыть его.