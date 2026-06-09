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20:59, 9 июня 2026Бывший СССР

Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

Зеленский во время визита в Эстонию пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Зеленский заявил, что они выйдут на то количество, которое позволит им отвечать в полной мере.

«И конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы», — отметил он.

Зеленский ранее заявил, что получил ответ лидера США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), но не может раскрыть его.

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