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18:24, 9 июня 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу о военной помощи

Зеленский заявил, что получил ответ Трампа на просьбу о поставках ракет для ПВО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил ответ лидера США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), но не может раскрыть его. Его слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что целью письма лидеру США была попытка сместить внимание Вашингтона с конфликта на Ближнем Востоке на Украину.

Ранее стало известно, что Зеленский при встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.

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