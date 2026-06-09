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11:29, 9 июня 2026Бывший СССР

Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

Зеленский заявил Абрамовичу, что Киев никогда не откажется от Донбасса
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем заявил, что Киев не откажется от Донбасса, пишет The Guardian.

В публикации уточняется, что Абрамович был в Киеве на переговорах с Зеленским.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский передал свое послание президенту России Владимиру Путину через российского миллиардера Романа Абрамовича.

Отмечалось, что Зеленский в действительности не надеялся на встречу с президентом России Владимиром Путиным, направляя ему письмо.

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