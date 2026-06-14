На Украине мужчина умер после попытки незаконной мобилизации

В городе Воловец на Украине мужчина умер после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) незаконно попытались его мобилизовать с применением насилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В городе Воловец Мукачевского района в больнице умер Хижняк Александр Сергеевич, 1997 года рождения», — говорится в сообщении. Сразу после того, как его попытались мобилизовать, мужчина был доставлен в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Родственники погибшего собираются добиваться расследования обстоятельств произошедшего и наказания для виновных в его смерти.

Ранее сообщалось, что число скрывающихся от мобилизации в ЕС украинских мужчин составило около 1 миллиона.