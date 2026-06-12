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07:16, 12 июня 2026Бывший СССР

Вскрылись пугающие данные о числе бегущих от службы в ВСУ украинцев

ТАСС: Число скрывающихся от мобилизации в ЕС украинских мужчин составило около 1 млн
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Количество украинцев, скрывающихся от мобилизации в странах Европейского союза (ЕС), составляет около одного миллиона человек. Этот показатель больше, чем вся численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне 2026 года, подсчитали журналисты ТАСС.

Как гласят данные европейских органов статистики, общее число граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС, составляет около 4,4 миллиона. Большая часть из них — почти 3,2 миллиона человек — женщины и дети до 18 лет. Численность мужчин составляет около 1,2 миллиона человек, а в общей сложности за пределами страны находятся примерно 8 миллионов граждан, если не считать тех, кто выехал в Россию, пишет издание.

«При таком же соотношении мужчин, женщин и детей получается, что в прочих странах, помимо европейских, от участия в военных действиях скрываются еще более 900 тыс. человек, годных к несению службы», — утверждают журналисты.

Так, при подсчете общего количества украинских мужчин, скрывающихся от службы в ВСУ за пределами Украины, видно, что значение может даже превышать 2 миллиона человек. Точные данные украинское командование за последнее время не приводит, поскольку тогда будет понятна общая картина с дезертирством и потерями.

По данным Минобороны Украины, в самой стране от воинского учета уклоняются еще около 2 миллионов человек.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейским лидерам следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине. Эксперт осудил предложения о депортации украинских беженцев, а также назвал сотрудников ТЦК «головорезами Владимира Зеленского».

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