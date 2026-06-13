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23:23, 13 июня 2026Мир

Иран заминировал входы в подземные хранилища с обогащенным ураном

CNN: Иран заминировал входы в подземные хранилища с обогащенным ураном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Иран заминировал входы в подземные хранилища с обогащенным ураном и частично заблокировал доступ к своим ядерным запасам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, за последние недели иранские власти укрепили защиту объектов, разрушив часть туннелей и установив мины-ловушки. Речь идет примерно о 500 кг почти оружейного урана, значительная часть которого, как считается, находится в заваленных туннелях ядерного комплекса в Исфахане.

Эксперты отмечают, что такие меры могут осложнить выполнение возможного соглашения между США и Ираном, если оно будет предусматривать передачу или уничтожение запасов урана. Для доступа к материалам могут потребоваться тяжелая техника, разминирование и участие специалистов-ядерщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения между США и Ираном намечено на 14 июня.

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