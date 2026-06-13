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20:04, 13 июня 2026Мир

Трамп назвал новую дату подписания соглашения между Ираном и США

Трамп заявил, что подписание соглашения между Ираном и США намечено на 14 июня
Майя Назарова

Фото: Alex Wong / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между США и Ираном намечено на 14 июня. Новую дату политик назвал в посте на странице в Truth Social.

Лидер США указал, что сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

До этого телеканал CNN утверждал, что Трамп объявлял о скорой сделке с Ираном 37 раз, но так и не заключил ее.

Журналисты узнали, что в переговорах с Исламской Республикой ничего не изменилось, поэтому Трамп «либо заблуждается, пытаясь успокоить финансовые рынки, либо думает, что сможет заставить ситуацию измениться».

Ранее президент США пригрозил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху оставить его «один на один против Ирана». Трамп подчеркнул, что пять стран попросили его надавить на Нетаньяху.

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