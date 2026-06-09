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11:45, 9 июня 2026Мир

Трамп 37 раз заявлял о сделке с Ираном и не заключил ее

CNN: Трамп заявлял о скорой сделке с Ираном 37 раз, но так и не заключил ее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп 37 раз заявлял, что Вашингтон близок к сделке с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

«С учетом периода до заключения перемирия он делал это по меньшей мере 37 раз. Именно столько раз он прямо заявлял — в постах в социальных сетях, публичных выступлениях и телефонных разговорах с представителями СМИ, — что сделка близка к заключению или что Иран отчаянно стремится к ее заключению», — передает телеканал.

Отмечается, что американский лидер продолжает утверждать, что «сделка с Ираном не за горами». По словам авторов материала, в переговорах с Исламской Республикой ничего не изменилось, поэтому Трамп «либо заблуждается, либо пытаясь успокоить финансовые рынки, либо думает, что сможет заставить ситуацию измениться».

Ранее Трамп заявил, что сделка между США и Ираном будет достигнута в течение двух недель. По прогнозам американского лидера, тогда он объявит о полной победе над Исламской Республикой.

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