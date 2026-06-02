09:56, 2 июня 2026Россия

Россиянин разгромил десятки BMW и Range Rover

Мужчина разгромил десятки машин BMW и Range Rover в центре Кургана
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчина разгромил десятки машин BMW и Range Rover в центре Кургана. Об этом передает Ura.ru.

Один из россиян, ставший очевидцем происшествия, рассказал агентству, что дебошир на ходу разбивал зеркала у дорогих автомобилей, припаркованных во дворах.

«Выбирал только дорогие машины: BMW, Range Rover и другие. У них только одно зеркало стоит по 100-400 тысяч рублей. Только в одном дворе он нанес ущерба на 4,5 миллиона», — поделился горожанин.

Владельцы пострадавших машин уже обратились в правоохранительные органы. Предположительно, злоумышленником является один из работников крупного завода.

В курганском управлении МВД России пока случившееся не комментировали.

Ранее сообщалось, что в поселке Голубое в Московской области голый мужчина разгромил чужой припаркованный автомобиль. Дебошира задержали. По факту инцидента была организована проверка.

