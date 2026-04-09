Голый россиянин разгромил чужое авто и попал на видео

В Подмосковье голый мужчина разгромил чужой припаркованный автомобиль

В поселке Голубое в Подмосковье голый мужчина разгромил чужой припаркованный автомобиль. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

На представленных кадрах видно, как обнаженный мужчина пытается оторвать зеркало у машины Citroen. За его поступком наблюдают очевидцы. Когда мужчине удается оторвать стекло, он кидает его на асфальт и разбивает.

Дебошира задержали. Обстоятельства случившегося и мотивы его поступка выясняются.

До этого сообщалось, что жительница Бобровского Свердловской области прогулялась голой по улице и возмутила соседей. Выяснилось, что у 30-летней россиянки выявлено психическое заболевание. Она развелась с мужем, у нее есть ребенок. За горожанкой присматривает мать.