10:05, 24 марта 2026

Стала известна личность прогулявшейся по улице голой и возмутившей соседей россиянки

Прогулявшейся голой по Екатеринбургу оказалась 30-летняя с заболеванием психики
Прогулявшейся голой по улице Екатеринбурга и возмутившей соседей оказалась 30-летняя девушка с психическим заболеванием. Личность россиянки стала известна порталу Е1.ru.

По сведениям издания, горожанка развелась с мужем. У нее есть ребенок. Заболевание у девушки прогрессирует, однако ее не кладут в больницу, поделились знакомые.

Они отметили, что екатеринбурженка неадекватно ведет себя как минимум уже несколько лет. Так, она била бывшего мужа, он обращался в полицию, снимал побои. Однако никакой реакции не последовало.

Знакомая горожанки уверена, что та представляет опасность для самой себя.

О голом дефиле девушки сообщалось накануне. Соседи подчеркнули, что горожанка ходит обнаженной по улицам практически ежедневно. Девушка проживает с матерью. Последняя много работает и не водит ее к специалистам.

    Последние новости

    «Вопрос времени». Арабские страны готовятся присоединиться к войне против Ирана. Что об этом известно?

    В российском регионе сошел с рельсов пассажирский поезд

    Лукашенко впервые посетит КНДР

    Водителей предупредили о росте цен на необходимую сезонную услугу

    В Подмосковье корги прогрызла женщине ногу

    Евросоюз испугался «предательства» со стороны немецкой партии

    Гости устроили драку на свадьбе и стали бить друг друга стульями

    Силовики перешли на усиленный режим в одном из самых богатых городов России

    Уехавший в Европу комик раскритиковал российский менталитет

