13:18, 2 июня 2026Экономика

Дачникам посоветовали не пить сырую воду

Дачникам рассказали о вреде сырой воды даже после кипячения
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: anmbph / Shutterstock / Fotodom

Дачную воду нельзя пить даже после кипячения без фильтра, так как концентрация железа и марганца в ней может превышать нормы в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Он рассказал, что в дачные скважины и колодцы поступает талая вода после схода снега. Она просачивается через перегной, глину и песок, увлекая за собой растворенные минеральные соли, взвешенные частицы и органические остатки, которые накопились за зиму.

Концентрация вредных для организма веществ в такой воде может превышать допустимые санитарные нормы в несколько раз. Кипячение убивает микроорганизмы, но не удаляет растворенные ионы металлов. Если пить такую воду регулярно, то это может негативно сказаться на здоровье.

Что касается бытовых фильтров, они делятся по физическому принципу задержания примесей. Первый тип — сетчатые фильтры с ячейкой 50-100 микрон — убирает только крупную взвесь: песок, окалину, кусочки ржавчины. В воде остаются растворенные ионы железа, марганца и кальция.

Адсорбционные фильтры на активированном угле работают за счет пористой структуры, которая притягивает органические молекулы и остаточный хлор. Однако они не пропустят ионы металлов.

Эффективен на даче только обратный осмос, однако для его стабильной работы необходимо давление не менее трех атмосфер. На даче давление часто нестабильно, при низком давлении мембрана либо не пропускает воду, либо выдает концентрат. Без стабилизатора давления и повысительного насоса обратный осмос на даче неэффективен, заключил специалист.

Он посоветовал провести анализ воды перед выбором фильтра. Менять фильтрующий элемент нужно по факту ухудшения работы, так как его ресурс рассчитан на воду с нормативными показателями. Если исходная концентрация железа превышает норму в пять раз, фильтр израсходует ресурсы в пять раз быстрее.

Ранее дачникам посоветовали избавляться от грызунов на участке без химикатов. Лучше отгонять их резкими запахами, заявил председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

