11:06, 2 июня 2026Мир

Раскрыты переговоры о размещении ядерного оружия США у границ России

FT: США ведут переговоры о расширении ядерного арсенала в странах Европы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Соединенные Штаты ведут переговоры о расширении своего ядерного арсенала в странах Европы, наибольший интерес проявили страны, расположенные вблизи российских границ. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Американские официальные лица выразили готовность к размещению баз за пределами шести стран, где уже базируются бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. (…) Это потенциально позволило бы большему числу стран разместить у себя так называемые американские самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары», — говорится в публикации.

Как утверждается, заинтересованность в размещении на своей территории американских бомбардировщиков — носителей ядерного оружия проявляют страны восточного фланга НАТО, в частности Польша и прибалтийские государства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что планы США нарастить ядерный арсенал сверх Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не останутся без ответа Москвы.

