17:47, 26 мая 2026Мир

В МИД России пригрозили США за намерения нарастить ядерный потенциал

Рябков: Планы США нарастить ядерный арсенал сверх ДСНВ не останутся без ответа
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Планы США нарастить ядерный арсенал сверх Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не останутся без ответа Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе Круглого стола «Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления» на Международном форуме по безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы несомненно предельно внимательно отфиксировали, что в Вашингтоне заявили о готовности в любой момент, как было сказано, приступить к наращиванию ядерного потенциала сверх потолков по ДСНВ и к возобновлению ядерных испытаний вразрез с положениями ДВЗЯИ, что, разумеется, не сможет остаться без ответа с нашей стороны», — сказал дипломат.

По его словам, американские идеи пока во многом носят лишь декларативный характер.

Ранее Рябков заявил, что Россия призвала США осознать ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых на саммите глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

