Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:43, 26 мая 2026Экономика

В России пожаловались на нехватку водителей

Лисовский: В России не хватает 500 тысяч водителей общественного транспорта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России наблюдается нехватка минимум 500 тысяч водителей общественного транспорта. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в беседе с НСН.

По словам парламентария, водителей недостает во многих регионах страны. Дефицит появился на фоне низких зарплат за тяжелый труд и нежелания квалифицированных кадров соглашаться на работу на таких условиях.

«Бывает так, что регион покупает автобусы, но они стоят, так как нет водителей. Формально губернатор может даже отчитаться о том, что все хорошо в отрасли, но на самом деле они на маршрут не выходят», — рассказал Лисовский. Он подчеркнул, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

По данным Russian Field, 28 процентов россиян стали ждать общественный транспорт дольше, а еще 45 процентов сталкивались с закрытием маршрутов или сокращением рабочего транспорта. В то же время продажи новых автобусов за 2025 год упали на 34 процента.

Ранее депутаты Госдумы предложили использовать роботов и пенсионеров для решения дефицита кадров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

    В России появится маршрут для туристов по стандартам «халяль»

    Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

    В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

    Возле новостройки в Подмосковье в клумбе посадили картошку

    Алиев созвонился с президентом Ирана

    Цена на нефть снова стала трехзначной

    НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

    США отказали в визе замглавы МИД России

    Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok