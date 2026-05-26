Нечаев дал понять МИД ФРГ, что чаша терпения России из-за ВСУ переполнена

Посол России в Германии Сергей Нечаев дал понять МИД ФРГ, что чаша терпения РФ из-за преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) после трагедии в Старобельске переполнена. Об этом заявили в российском диппредставительстве, сообщает ТАСС.

«Посол России воспользовался возможностью, чтобы недвусмысленно довести до сведения германской стороны: чаша нашего терпения переполнена», — отметили в диппредставительстве.

Уточняется, что Нечаев призвал отнестись к предупреждению Москвы обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипломатического персонала из Киева предельно серьезно.

Посол также выразил разочарование тем, что правительство Германии так и не нашло слов сочувствия в связи с трагедией в Старобельске, и передал фотографии, демонстрирующие масштаб разрушений на месте событий.

26 мая Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг российских ударов по военной инфраструктуре Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске. По ее словам, в информационном пространстве западные страны поставили эту ситуацию с ног на голову.