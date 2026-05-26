Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 26 мая 2026Мир

Раскрыты подробности вызова посла России в МИД Германии

Нечаев дал понять МИД ФРГ, что чаша терпения России из-за ВСУ переполнена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Зоркина / ТАСС

Посол России в Германии Сергей Нечаев дал понять МИД ФРГ, что чаша терпения РФ из-за преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) после трагедии в Старобельске переполнена. Об этом заявили в российском диппредставительстве, сообщает ТАСС.

«Посол России воспользовался возможностью, чтобы недвусмысленно довести до сведения германской стороны: чаша нашего терпения переполнена», — отметили в диппредставительстве.

Уточняется, что Нечаев призвал отнестись к предупреждению Москвы обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипломатического персонала из Киева предельно серьезно.

Посол также выразил разочарование тем, что правительство Германии так и не нашло слов сочувствия в связи с трагедией в Старобельске, и передал фотографии, демонстрирующие масштаб разрушений на месте событий.

26 мая Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг российских ударов по военной инфраструктуре Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске. По ее словам, в информационном пространстве западные страны поставили эту ситуацию с ног на голову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти ищут сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка. Он получил больше 20 лет за серию убийств, ушел на СВО и был ранен

    Доктор Мясников раскрыл защищающую от рака группу продуктов

    Посетитель салона Ferrari подал многомиллионный иск из-за трагического инцидента

    Раскрыт предельный срок службы работы ноутбука

    Россиянин захватил машину скорой помощи и атаковал прохожих

    Названа главная ошибка при обработке ран

    «Спартак» пригласили на изготовивший Кубок России завод

    Туристы рухнули на камни с подвесного моста в Индонезии и получили смертельные переломы

    В сети обсудили фото дочери Кати Лель с последнего звонка

    Москвичам пообещали аномальные холода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok