19:22, 26 мая 2026

В сети обсудили фото дочери Кати Лель с последнего звонка

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Катя Лель. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В сети обсудили фото дочери российской певицы Кати Лель Эмилии Кузнецовой с последнего звонка. Пост появился на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя артистка разместила совместное фото, на котором ее наследница позировала в розовом макси-платье с драпировкой и тонкими бретелями. Также она надела ленту с надписью «Выпускница-2026». «Не могу в это поверить, ты вроде только пошла в первый класс, как же быстро летит время!» — указала в подписи знаменитость.

Поклонники высказались о публикации в комментариях. «Какая у вас красивая дочь», «Какая красавица», «Эми очаровательна», — восхитились юзеры.

Лель родила наследницу от бизнесмена Игоря Кузнецова, с которым развелась в 2023 году после 15 лет брака. После разрыва родителей девушка поддержала мать и осталась жить с ней, но в то же время продолжила общаться с отцом.

В мае солистка группы «Тату» Юлия Волкова показала внешность 21-летней дочери Виктории.

