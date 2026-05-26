19:27, 26 мая 2026

Названа главная ошибка при обработке ран

Медбрат Домингес: Перекись водорода замедляет заживление раны
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andriano.cz / Shutterstock / Fotodom

Медбрат Хуан Карлос Миранда Домингес заявил, что многие люди неправильно обрабатывают раны. Его слова приводит издание El Tiempo.

Главной ошибкой при обработке ран Домингес назвал использование спирта и перекиси водорода. Они отсутствуют в нынешних рекомендациях, поскольку повреждают ткани и замедляют заживление. Вместо этого пораженный участок кожи нужно промыть водой с мылом, отметил доктор.

Во время процесса важно удалить из раны всю грязь, подчеркнул он. После этого необходимо чем-нибудь прикрыть ее на 24 часа. Если и использовать антисептик, то лучше проводить обработку хлоргексидином или повидон-йодом. Как добавил Домингес, этот алгоритм действий применим исключительно к поверхностным ранам, с которыми можно справиться в домашних условиях.

Ранее терапевт Александр Козлов призвал не вытираться чужим полотенцем. В противном случае, по его словам, можно подхватить грибковые инфекции.

