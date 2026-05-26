Названа главная ошибка при обработке ран

Медбрат Домингес: Перекись водорода замедляет заживление раны

Медбрат Хуан Карлос Миранда Домингес заявил, что многие люди неправильно обрабатывают раны. Его слова приводит издание El Tiempo.

Главной ошибкой при обработке ран Домингес назвал использование спирта и перекиси водорода. Они отсутствуют в нынешних рекомендациях, поскольку повреждают ткани и замедляют заживление. Вместо этого пораженный участок кожи нужно промыть водой с мылом, отметил доктор.

Во время процесса важно удалить из раны всю грязь, подчеркнул он. После этого необходимо чем-нибудь прикрыть ее на 24 часа. Если и использовать антисептик, то лучше проводить обработку хлоргексидином или повидон-йодом. Как добавил Домингес, этот алгоритм действий применим исключительно к поверхностным ранам, с которыми можно справиться в домашних условиях.

