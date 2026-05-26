19:30, 26 мая 2026

Посетитель салона Ferrari подал многомиллионный иск из-за трагического инцидента

Марина Аверкина

Кадр: CTV News / YouTube

Спустя почти два года после происшествия в автосалоне Ferrari Quebec стали доступны записи с камер наблюдения. Они демонстрируют истинный масштаб происшествия, которое навсегда изменило жизнь покупателя Ричарда Папазяна. Он подал иск, в котором требует от дилера 20,8 миллиона долларов (почти 1,5 миллиарда рублей) за причиненный вред здоровью в результате халатности сотрудника автоцентра. Последствия для мужчины оказались необратимыми, пишет Carscoops.

Трагический инцидент произошел в августе 2024 года. Папазян пришел в шоурум Ferrari Quebec, где консультант решил продемонстрировать ему модель 360 Modena. Сотрудник попытался запустить двигатель, не подозревая, что часть топливной системы демонтирована. Это привело к детонации скопившегося горючего. На видео отчетливо видно, что двери машины и крышка моторного отсека открыты, а в салоне сидят два человека. Спустя мгновение вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на соседние машины.

Папазян получил критические травмы: у него обгорело почти 60 процентов поверхности кожи, были зафиксированы повреждения второй и третьей степени. Пострадавший четыре недели пробыл в искусственной коме, столкнулся с отторжением пересаженных тканей, отказом почек и пожизненной необходимостью диализа.

Сейчас он судится не только с дилером, но и с компанией Ferrari North America и головным офисом в Маранелло. В исковом заявлении пострадавший указал на преступную небрежность и сознательные действия ответчиков. Истец утверждает, что руководство салона заставило персонал хранить молчание, а пресс-релиз полиции по какой-то причине не был опубликован. Именно этим он объясняет отсутствие общественного резонанса сразу после взрыва. В настоящее время судебное разбирательство продолжается, и недавно всплывшее видео может стать решающим доказательством.

Ранее стало известно, что поездка миллиардера Михаила Смирнова на байке закончилась трагедией. В поселке Мичуринское Ленинградской области предприниматель, управляя мотоциклом, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем марки Haval.

