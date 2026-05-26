Бабкина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Надежда Бабкина пожаловалась на боль в спине

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о самочувствии и высоких нагрузках, которые приводят к переутомлению. Ее слова приводит MK.RU.

Исполнительница призналась, что не может заниматься физическим трудом из-за проблем со спиной. При этом она отметила, что восстановиться после нагрузок ей помогает спокойствие.

«Например, у меня было полтора дня свободных на выходных: приняла душ, попила чаю — и спать. Такая лежачка: ты лежишь, балдеешь», — поделилась Бабкина.

