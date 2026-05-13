11:42, 13 мая 2026

Бабкина рассказала о ежедневной борьбе с мошенниками

Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что почти ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками. Ее комментарий приводит ТАСС.

«Звонят практически каждый день. Но я сразу понимаю, что это мошенники, и просто блокирую такие номера», — поделилась исполнительница.

Артистка отметила, что не отвечает на звонок, если номер ей не знаком. Она подчеркнула, что человек найдет иной способ с ней связаться, если это действительно необходимо.

В марте 2025 года сообщалось, что мошенники обманули актрису театра Надежды Бабкиной Анну Ишутину на 10 миллионов рублей. Злоумышленники подделали голос исполнительного директора театра с помощью искусственного интеллекта.

