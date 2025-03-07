Мошенники развели звезду театра Бабкиной с помощью ИИ

Мошенники обманули актрису театра Надежды Бабкиной Анну Ишутину на 10 млн руб.

Актрису театра Надежды Бабкиной Анну Ишутину развели мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, артистку обманули на 10 миллионов рублей. Злоумышленники подделали голос исполнительного директора театра с помощью искусственного интеллекта и прислали Анне якобы голосовое сообщение в Telegram.

После этого с ней связался мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности учреждения. Он предложил ей совершить несколько простых шагов, чтобы средства Ишутиной не достались хакерам. 37-летняя актриса согласилась перевести деньги на «безопасный счет». В итоге с Ишутиной связывались с декабря 2024 года по март. Каждый раз она переводила на неизвестные счета разные суммы, а также криптовалюту.

Ранее стало известно, что мошенники оформили микрозаем на русско-французского актера Жерара Депардье.