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18:25, 7 марта 2025Культура

Мошенники развели звезду театра Бабкиной с помощью ИИ

Мошенники обманули актрису театра Надежды Бабкиной Анну Ишутину на 10 млн руб.
Андрей Шеньшаков

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Актрису театра Надежды Бабкиной Анну Ишутину развели мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, артистку обманули на 10 миллионов рублей. Злоумышленники подделали голос исполнительного директора театра с помощью искусственного интеллекта и прислали Анне якобы голосовое сообщение в Telegram.

После этого с ней связался мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности учреждения. Он предложил ей совершить несколько простых шагов, чтобы средства Ишутиной не достались хакерам. 37-летняя актриса согласилась перевести деньги на «безопасный счет». В итоге с Ишутиной связывались с декабря 2024 года по март. Каждый раз она переводила на неизвестные счета разные суммы, а также криптовалюту.

Ранее стало известно, что мошенники оформили микрозаем на русско-французского актера Жерара Депардье.

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