В России мошенники оформили микрозаем на актера Депардье

Мошенники из Воронежа оформили микрозаем на актера Депардье

Актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил гражданство России, стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в феврале 2024 года злоумышленники из Воронежа завладели данными его российского паспорта, передали их в микрофинансовую организацию и получили заем в размере 5000 рублей. Сейчас на 76-летнем актере висит долг, на который постоянно начисляются проценты.

Ранее аферисты обманули подполковника полиции на 1,5 миллиона рублей от имени замглавы управления МВД по Кировской области.