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12:56, 24 февраля 2025Силовые структуры

Мошенники обманули подполковника полиции от имени замглавы российского УМВД

В Кирове ищут аферистов, обманувших подполковника полиции на 1,5 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники обманули подполковника полиции на 1,5 миллиона рублей от имени замглавы управления МВД по Кировской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленник связался с бывшим замначальника информационного центра УМВД 10 февраля. В разговоре он представился замглавы управления и предупредил, что женщина попала под проверку ФСБ из-за финансирования Вооруженных сил Украины. Пригрозив реальным лишением свободы, аферист убедил потерпевшую снять со счетов все деньги и перевести их на «безопасный» счет. Это она и сделала.

Спустя день женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве мошенники обманули 72-летнего полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей.

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