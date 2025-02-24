Мошенники обманули подполковника полиции от имени замглавы российского УМВД

В Кирове ищут аферистов, обманувших подполковника полиции на 1,5 млн рублей

Мошенники обманули подполковника полиции на 1,5 миллиона рублей от имени замглавы управления МВД по Кировской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленник связался с бывшим замначальника информационного центра УМВД 10 февраля. В разговоре он представился замглавы управления и предупредил, что женщина попала под проверку ФСБ из-за финансирования Вооруженных сил Украины. Пригрозив реальным лишением свободы, аферист убедил потерпевшую снять со счетов все деньги и перевести их на «безопасный» счет. Это она и сделала.

Спустя день женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве мошенники обманули 72-летнего полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей.

