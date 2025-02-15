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16:02, 15 февраля 2025Силовые структуры

Мошенники развели полковника в отставке на миллионы рублей по схеме с заменой счетчиков

В Москве мошенники обманули полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: karanik yimpat / Shutterstock / Fotodom

В Москве мошенники обманули 72-летнего полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчину развели по схеме с заменой счетчиков в январе 2025 года. Аферисты представились сотрудниками Мосэнерго и под предлогом замены счетчиков электроэнергии убедили его сообщить код из сообщения. На следующий день с россиянином связались из якобы «Росфинмониторинга» и заявили, что его данные украдены, а его денежными средствами на счетах пытаются завладеть злоумышленники.

Дальше мошенники действовали по стандартной схеме: сначала домой к мужчине приехала якобы сотрудница ведомства, которая должна была помочь ему с переводом денег на «безопасный счет ЦБ». Она же несколько раз сопровождала мужчину в банках, чтобы забрать у него наличные и положить на безопасные счета. Затем женщина убедила потерпевшего взять деньги в долг у друзей, чтобы аннулировать заявку на кредит, поданную аферистами от его имени.

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Когда звонки от злоумышленников прекратились, а свои деньги мужчина так и не получил, он понял, что его обманули на 7,8 миллиона рублей, и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули директора по качеству KFC в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) на пять миллионов рублей. По данным канала, мужчину развели по схеме с заменой счетчиков. Мошенники представились сотрудниками Мосэнерго.

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