Аферисты развели российского топ-менеджера на миллионы рублей по схеме с заменой счетчиков

В Москве аферисты обманули директора по качеству KFC на 5 млн рублей

В Москве аферисты обманули директора по качеству KFC в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) на пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

По данным канала, мужчину развели по схеме с заменой счетчиков. Мошенники представились сотрудниками Мосэнерго. В течение двух дней топ-менеджер выполнял указы аферистов, а на третий к нему приехал злоумышленник в костюме инкассатора и забрал деньги. Через сутки пострадавший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что аферисты начали предлагать россиянам бесплатную замену счетчиков воды и электроэнергии, а в результате получают доступ к «Госуслугам».

