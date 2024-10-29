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19:33, 29 октября 2024Силовые структуры

Аферисты развели российского топ-менеджера на миллионы рублей по схеме с заменой счетчиков

В Москве аферисты обманули директора по качеству KFC на 5 млн рублей

Фото: Madhourse / Shutterstock / Fotodom

В Москве аферисты обманули директора по качеству KFC в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) на пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

По данным канала, мужчину развели по схеме с заменой счетчиков. Мошенники представились сотрудниками Мосэнерго. В течение двух дней топ-менеджер выполнял указы аферистов, а на третий к нему приехал злоумышленник в костюме инкассатора и забрал деньги. Через сутки пострадавший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что аферисты начали предлагать россиянам бесплатную замену счетчиков воды и электроэнергии, а в результате получают доступ к «Госуслугам».

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      Варвара Митина
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