Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

Юрист Хаменский: мошенники начали предлагать бесплатную замену счетчиков

Злоумышленники начали предлагать россиянам бесплатную замену счетчиков воды и электроэнергии. О новой схеме мошенничества предупредил руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет «Газета.Ru».

Юрист несколько дней общался с аферистами и выяснил их схему. Сначала жертве поступает звонок на телефон, собеседник представляется сотрудником «Энергосбыта» или «Водоканала» и предлагает бесплатно заменить счетчики. Звонящий обращается по имени и отчеству, а также называет домашний адрес, что вызывает доверие у принимающего звонок.

После получения согласия жертве отправляют сообщение с номером заказа — это лишь повод перейти в мессенджер, утверждает Хаминский. «Затем для завершения процедуры оформления бесплатного заказа мошенники просят передать скан паспорта или номер СНИЛСа. Следующий шаг — просьба сообщить пришедший на телефон код подтверждения. После чего злоумышленники получают доступ на портал "Госуслуг" и похищают все, что можно похитить», — добавил юрист.

В случае отказа передать данные аферисты начинают заваливать жертву сообщениями о том, что в их аккаунт на «Госуслугах» выполнен вход и оформлена некая доверенность. Там же указан фиктивный номер, по которому нужно позвонить, чтобы аннулировать документ. Некоторые россияне ведутся на эту уловку и передают злоумышленникам секретные коды, чтобы спасти свой аккаунт.

Если жертва не поддалась на это давление, то через 2-3 дня после первого контакта ей на смартфон поступает видеозвонок. «После подключения абонент видит на экране эмблему Роскомнадзора, МВД или иного компетентного органа. Затем "сотрудник" сообщает, что от сотового оператора поступил сигнал о том, что абонент некоторое время назад в разговоре с мошенниками назвал некую информацию, которая скомпрометировала его аккаунт на портале "Госуслуг"», — рассказал Хаминский. Затем мошенники также пытаются получить данные для входа в личный кабинет на сайте.

Специалист посоветовал россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров или не вступать ни в какие разговоры со звонящими. «Для верности нужно на несколько часов отключить мобильное устройство и уведомить правоохранительные органы о произошедшем», — заключил юрист.

Ранее россиян предупредили, что активизировались мошенники, предлагающие замену батарей в квартире. Листовки якобы о плановой замене батарей можно обнаружить в почтовом ящике. Своим видом они не вызывают подозрения, но являются частью хорошо продуманной схемы обмана.

