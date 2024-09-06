Россиян предупредили об активизировавшихся мошенниках в сфере ЖКХ

Эксперт Бондарь: активизировались мошенники, предлагающие замену батарей

Перед началом отопительного сезона активизировались мошенники, предлагающие установку или замену батарей. Об этом предупредил россиян общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Газета.ru».

Листовки якобы о плановой замене батарей можно обнаружить в почтовом ящике. Своим видом они не вызывают подозрения, но являются частью хорошо продуманной схемы обмана. Злоумышленники рассчитывают сразу на несколько факторов: на естественное желание людей подготовиться к холодам, на доверие к «официальным» объявлениям и на страх перед возможными проблемами с коммуникациями зимой.

Часто мошенники представляются сотрудниками управляющей компании или местных теплосетей и предлагают бесплатную диагностику батарей. Во время процедуры они находят множество неисправностей и убеждают в необходимости срочной замены оборудования, запугивая авариями и протечками.

«Чтобы не попасться на удочку таких мошенников, важно развивать в себе критическое мышление. Прежде всего, помните: любые серьезные работы в многоквартирном доме должны проводиться с ведома и согласия жильцов. Если вы не слышали о планах по замене батарей на общем собрании собственников, это уже повод насторожиться», — посоветовал Бондарь. Специалист отметил, что реальные коммунальщики редко прибегают к рекламным листовкам для информирования жителей и не принуждают к принятию решения здесь и сейчас.

Ранее россиянам назвали признаки недобросовестных сантехников. Мошенники обычно навязывают дополнительные услуги и наживаются на приобретении комплектующих.