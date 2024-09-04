Россиянам назвали признаки недобросовестного сантехника

Эксперт Васильев: недобросовестные сантехники навязывают дополнительные услуги

Если сантехник начинает навязывать дополнительные услуги, разумно заподозрить его в мошенничестве. Как распознать недобросовестного мастера, «Известиям» рассказал основатель и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Случается, сантехник советует поменять трубы, приехав лишь для того, чтобы устранить засор в ванной. Не стоит связываться и с теми мастерами, кто, называя одну стоимость работ по телефону, уже по приезде серьезно повышает ценник. Все суммы должны быть указаны в договоре, а возможные колебания в любом случае не могут превышать среднюю стоимость за конкретную поломку. Распространена и другая схема обмана: оценив ремонт в квартире, сантехник может в разы увеличить стоимость услуг. «Если мастер вам незнаком, лучше говорить, что квартира съемная», — советует эксперт.

Многие нечистые на руку мастера наживаются на приобретении комплектующих. Васильев советует отправлять их за запчастями в гипермаркеты и лично контролировать процесс закупки. «Если предстоит серьезный ремонт сантехники и мастеру требуются комплектующие, проследите за закупкой всего необходимого лично. Покупать лучше всего в большом строительном гипермаркете и при участии продавца-консультанта, который в случае чего выведет мошенника на чистую воду. Если мастер отправится за покупками один, вы рискуете стать жертвой фокуса с двумя чеками. Первый, без скидки, вы должны будете компенсировать мастеру, а второй — со скидкой — это фактические затраты мастера, разницу между этими чеками он положит себе в карман. Чаще всего такое происходит в небольших магазинчиках, где продавец и завсегдатай давно знают друг друга», — поделился собеседник газеты.

Вызывать мастера при каждой поломке необязательно, предупреждает Васильев. Немало сантехнических проблем могут устранить и специалисты управляющей компании, причем бесплатно. Весь перечень работ содержится в 491-м постановлении правительства о правилах обслуживания общедомового имущества, отметил эксперт.

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