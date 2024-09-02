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16:24, 2 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили об электриках-мошенниках

Эксперт Васильев: электрики-мошенники недоговаривают стоимость работ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Электрики, которые недоговаривают полную стоимость работ, просят купить им инструменты или называют неоправданно высокую цену, являются мошенниками. Об этом предупредил россиян строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, пишут «Известия».

«Махинации начинаются уже на этапе закупки проводов и комплектующих. Например, вам могут купить провод не того сечения или материала: по метражу он подойдет, но сильную нагрузку на сеть не выдержит. А в карман электрика отправится пара лишних тысяч», — рассказал эксперт. Васильев добавил, что качественные комплектующие (УЗО, автоматы, клеммы, гильзы) злоумышленники могут незаметно подменить китайскими аналогами.

Специалист посоветовал тщательно контролировать закупку материалов и требовать от электриков чеки, где прописаны все позиции. Также не стоит доверять мастеру, если он просит за ремонт розетки 5000 рублей или не говорит полную стоимость работ сразу. Снизить риски поможет заключение договора и тщательное изучение его условий, подчеркнул Васильев.

Ранее эксперт назвал популярные уловки ремонтных бригад. По словам специалистов, недобросовестный подрядчик имеет привычку повышать цены уже по ходу выполнения работ.

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      Нина Ташевская
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