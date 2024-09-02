Названы популярные уловки ремонтных бригад

Эксперт Васильев: недобросовестные ремонтники повышают цены по ходу работ

Недобросовестный подрядчик имеет привычку повышать цены уже по ходу выполнения работ. О популярных уловках ремонтных бригад и о том, как распознать сомнительную фирму, «Газете.Ru» рассказал основатель и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Некоторые подрядчики могут озвучивать слишком низкие цены на первоначальном этапе, чтобы привлечь ваше внимание. А затем, в процессе ремонта, они начинают увеличивать смету, ссылаясь на непредвиденный уровень сложности работ», — поделился эксперт. В том случае, если заказчик доплатит, бригада может продолжить вить из него веревки. Ремонтники нередко выбирают более дешевые материалы, оставляя разницу себе.

Зачастую подрядчики наживаются на квартировладельцах, срывая сроки проведения ремонта. «Задержки в выполнении работ — одна из самых распространенных проблем. Недобросовестные подрядчики могут длительное время "тянуть" процесс, увеличивая тем самым расходы на ремонт за счет клиента, если оплата идет за количество отработанных дней. Чаще всего они таким образом затягивают процесс, ремонтируя одновременно несколько квартир», — пояснил Васильев. Сделанный в срок ремонт — вовсе не гарантия качества. Небрежности, дефекты и ошибки заказчик может обнаружить уже после того, как подписал акт приема-передачи. Исправление таких недостатков потребует дополнительных расходов.

Понять, стоит ли доверять нанимаемой фирме, можно, проанализировав отзывы в сети. «Поищите информацию о компании или частном мастере в интернете. Отзывы предыдущих клиентов помогут вам составить представление об их репутации», — напомнил специалист. Вдобавок стоит поинтересоваться содержимым портфолио. «Каждый профессионал должен уметь показать фотографии своих законченных проектов. Это даст вам ориентир для оценки качества выполняемой работы», — обращает внимание Васильев.

Предварительно составленная смета расходов избавит от последующих споров и лишит строителей возможности «вытянуть» из клиента лишние деньги. Выплачивать солидные суммы авансом не следует, лучше разделить выплаты на несколько этапов и выдавать их по завершении каждого, советует собеседник издания.

Если из квартиры пропали материалы или мастера, получив деньги вперед, перестали выходить на связь, можно смело идти в полицию. Мошенников можно поставить на место, обратившись в Роспотребнадзор с претензией о предоставлении некачественных услуг. Не добившись успеха, можно подать в суд, запрашивая компенсацию, включая моральную. «Если мастера требуют пересмотра сметы расходов и пытаются "выбивать" деньги, то требуйте письменные пояснения, проект допсоглашения к договору и не платите никаких денег, до того, как убедитесь в подтверждении обоснованности проведения дополнительных работ и увеличении затрат на ремонт», — рекомендует Васильев.

Сэкономить на ремонте можно, закупая стройматериалы оптом осенью или зимой. Более низкими расценками порадуют и отечественные производители.